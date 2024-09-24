Ordu'da Trafik Denetimi: 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimi: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimi: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da yapılan denetimlerde 50 trafik kazası yaşandı, 3 bin 475 sürücüye ceza kesildi.

24.09.2024 18:31
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 211 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 50 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 73 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 43 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 76 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 648 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 95 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 281 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 470 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 211 araç kontrol edildi, 3 bin 475 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimi: 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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