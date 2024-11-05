Ordu'da Trafik Denetimi: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimi: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimi: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da son bir haftada 39 kazada 53 kişi yaralandı, 16 bin 730 araç ve sürücü denetlendi.

05.11.2024 13:25
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 730 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 56 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 42 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 584 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 93 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 92 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 730 araç kontrol edildi, 2 bin 211 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 40 araç trafikten men edildi ve 56 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimi: 16 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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