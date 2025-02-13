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Ordu'da Trafik Denetimleri

Ordu\'da Trafik Denetimleri

Son bir haftada 12 bin 882 araç kontrol edildi, 28 kaza meydana geldi, 1 ölü 33 yaralı var.

13.02.2025 11:20
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 882 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 28 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 33 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 114 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 56 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 550 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 68 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 69 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 882 araç kontrol edildi, 2 bin 427 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 43 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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