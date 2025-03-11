Ordu'da Trafik Denetimleri: 21 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 21 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 21 Bin Araç Kontrol Edildi

Son bir haftada Ordu'da 21 bin araç denetlendi, 30 yaralanmalı kaza ve 3043 sürücüye ceza verildi.

11.03.2025 15:05
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 21 bin 321 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 30 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 52 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 18 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 83 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 107 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 864 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 126 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 102 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 180 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 21 bin 321 araç kontrol edildi, 3 bin 43 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 52 araç trafikten men edildi ve 18 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 21 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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