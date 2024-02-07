Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 773 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 773 araç kontrol edildi

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 773 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 773 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 32 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 41 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 773 araç kontrol edilirken, 2 bin 106 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi ve 62 sürücü belgesi geri alındı.

07.02.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 773 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 32 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 62 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 66 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 300 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 121 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 560 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 42 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 94 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 64 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 773 araç kontrol edildi, 2 bin 106 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi ve 62 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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