Tayyargiller\'in 4. çocuğu dünyaya geldi, doğum anları sosyal medyada paylaşıldı

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Kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen ve yaşadıkları lüks ve abartılı hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çiftinin 4'üncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Özlem Öz'ün doğumdan önce ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Doğum sancısından, hastaneye gidişine kadar her anının kayıt altına alan ve bunları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Öz'e yönelik çok sayıda tepki geldi.

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Aile hakkındaki iddialar araştırılmaya devam ederken Öz çiftinin 4'üncü çocuğu doğdu.

DOĞUMA GİDENE KADAR HER ANINI KAYDA ALDI

Doğum sancısından, hastaneye gidişine kadar her anının kayıt altına alan ve bunları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Öz'e yönelik çok sayıda tepki geldi. Sosyal medya kullanıcılarının kimileri tebrik yorumu yazarken kimileri ise tepki göstererek, "Bir ton makyaj senaryo güzel.", "Bu halde video ne alaka?", "Bu kadar özelinizi paylaşmayın." gibi binlerce yorum yapıldı.

'DOĞUMU BAŞLATAYIM MI?' DİYE ANKET AÇTI

Özlem Öz'ün, hastane odasında eşi Tayyar Öz ile poz vererek, sosyal medyada 'Siz olsanız doğumu bugün başlatır mısınız?' diye takipçilerine soru sorarak anket açtığı görüldü.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Özlem Öz'ün doğuma hazırlık sırasında kelime-i şehadet getirdiği ve videoyu çeken kişinin anlık olarak bu görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.