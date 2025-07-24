Orman Şehitleri Son Yolculuklarına Uğurlandı

Eskişehir'deki orman yangınına takviye amacıyla Denizli'den giden ve alevlerin arasında kalarak şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni, Denizli'nin Beyağaç ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına takviye amacıyla Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Beyağaç Eskere Orman İşletme Şefliğinde görevli personeller gönderilmişti. Orman yangınlarına cansiperane müdahale eden ekiplerden bir kısmı alevlerin arasında kalmıştı. Alevlerin arasında kalan görevlilerden 10 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden orman şehitlerinden 2'si Denizli'den yangın bölgesine görevlendirilen Hilmi Şahin ve Sercan Utni alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından iki orman şehidinin cenazesi Denizli'ye havayoluyla getirildi. Orman Bölge Müdürlüğündeki törenin ardından iki şehidin cenazesi Beyağaç ilçesinde götürüldü. Orman şehidi Hilmi Şahin Geriçam Mahallesi'nde, Sercan Utni ise Sazak Mahallesinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Piyade Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, İl AFAD Müdürü Yıldız Tosun, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, il protokolü, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DENİZLİ