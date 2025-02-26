Örnek Sürücüler Ödüllendirildi

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, son 5 yıl içerisinde trafik kurallarına uyan ve kazaya karışmayan üç sürücüyü ödüllendirdi. Serik ilçesinde düzenlenen törende, 3 sürücüye teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan proje doğrultusunda, son 5 yıl içinde trafik kural ihlali yapmayan, kazaya karışmayan ve trafik cezası almayan sürücüler tespit edilerek ödüllendirildi. Proje kapsamında, Serik ilçesinde ikamet eden Öğretmen Ayşe Dursun, Sivil Şoför İlhami Avşar ve Okul Servis Şoförü Dönay Selci, örnek sürücüler olarak seçildi.

Sürücülere plaket takdim edildi

Serik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, bu üç sürücüye teşekkür edilerek, trafikteki örnek davranışlarından dolayı takdir edilmesiyle birlikte plaket takdim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, toplumsal güvenliği artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı bu projeyle, trafik kurallarına uyan sürücülerin özendirilmesini hedefliyor. - ANTALYA