Osmaneli\'nde Trafik Denetimi Yapıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma müşterek olarak yol kontrol ve motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolunda yapılan trafik denetiminde araçlar ve sürücüler kontrol edilerek, kurallarına uymayan araç ve sürücülere idari işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan araçlar trafikten men edildi.

Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatlarımız 2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde hiç bir vatandaşımızı kaybetmemek hedefiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve jandarma ekiplerimize vatandaşlarımızın güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK