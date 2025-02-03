OSTİM'de Çelik Kapı İmalathanesinde Yangın

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OSTİM'de çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulanan sanayi bölgesi OSTİM'de bir çelik kapı imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde bulanan Ostim, Keresteciler sitesinde öğle saatlerinde Ay Metal Kapı Çelik isimli işyerinin çatısında yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ve çevredeki esnafların fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenlik aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı belirlenen yangın söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan vatandaşlar müdahale için getirilen 10 yangın tüpünden 7'sinin boş çıktığına dikkat çektiler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.