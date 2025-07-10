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Otel sahibi yangın savunmasını yaptı

Otel sahibi yangın savunmasını yaptı
10.07.2025 19:33
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Grand Kartal Otel sahibi Ergül, yangınla ilgili savunmasında kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada savunma yapan otel sahibi Halit Ergül, "Biz kendimizi güvende hissediyorduk. Ben burayı güvende hissetmeseydim, otelde konaklayan misafirlerimizin canını tehlikeye atmazdım. Bize, 'insan değilsiniz' diyorlar. Ben, eşim, çocuklarım, torunlarım onlar da orada ikamet ediyordu. İnsan değilsem onları orada mı yatıracaktım?" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 4'üncü günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşmanın 4'üncü gününde, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'e söz hakkı verildi.

Savunmasında, Grand Kartal A.Ş. bünyesinde 6 iş yeri bulunduğunu söyleyen Ergül, yangın gecesi kendisinin Gazelle Otel'de olduğunu ifade ederek, "Saat 03.30 gibi telefon geldi. 'Çok kötü yanıyoruz' denildi. Bende giyinerek süratle yola çıktım. Yolda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de aradım, gittiklerini söylediler. Yolda giderken, şimdi hatırlıyorum Mehmet Güner aradı, kendisine yolda olduğumu söyledim. Otele vardığımda her taraf felaketti. Otele varmam yaklaşık 45 dakika, 1 saat sürdü sanırım. Benden sonra kısa bir zamanda itfaiyeler peş peşe gelmeye başladı. Binanın için girmek istedim ama girilecek gibi değildi. Daha çok ekip gelmeye başladı. Merdivenlerle indirebildiklerini indiriyorlardı, onları gördüm. Daha sonra bir kişinin vefat ettiğini söylediler, ben yıkıldım orada. Otelin ön taraflarında serseri mayın gibi dolanıyordum. Yangından bu şekilde haberim oldu" dedi.

"Daha çok kişinin vefat ettiğini duydum"

Olay yerinde damadı Emir Aras'ı gördüğünü aktaran Ergül, "Emir'in üstü başı is içindeydi. Ekipler, kendilerinin müdahale edeceklerini söyleyip, bizi uzaklaştırdılar. Daha çok kişinin vefat ettiğini duydum. Jandarma zaten yanımda duruyordu. Sonrasında karakola götürüldüm. Süreç o şekildeydi. Yangının nasıl başlamış olabileceğiyle ilgili aşçılar yapmaması gereken bir şeyi yaptılar, yangın oradan çıktı diye düşündük. Kesin suçlamak istemiyorum ama oradaki personelimizin bir hatasını bugün burada hepimiz çekiyoruz. Yangının sebebiyle ilgili iddianamede de bilirkişi raporunda da, gazdan dolayı gaz yeterince kontrol edilmiş olsaydı, kendi kendine söndürebilirdi deniliyor. Bizde daha sonra avukatların söylediğine göre, AYGAZ ile sözleşmemiz varmış. AYGAZ senede 2 kez denetim yapması gerekiyormuş ama böyle bir denetim olmamış" diye konuştu.

"Kime sorsak, 'eğitim almadık' diyorlar"

Halit Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş güvenliği ve sağlığı uzmanı çalıştırma konusuna gelince bir çoğu aman bana sıçramasın diye 'Ben Gazelle Otel'de çalışıyorum', 'Sigortam oradaydı' falan dediler. Bazıları da imzalarında, 'İmzalar benim değil' diyenler oldu. Belki gerçekten öyle, bilemiyorum. Benim için 'İSG'ciye gerek yok' dediğim söylendi. Böyle bir şey kesinlikle demedim. Ece Hanım ve Kübra Hanım ifadelerinde, sözleşmeyi Kadir Özdemir ile imzaladık diyorlar. Ben ne Kübra'yı tanıtım, ne de diğerini. Kime sorsak, 'eğitim almadık' diyorlar. Balili bir kız ifadesinde, 'iki sene önce yangın eğitimi aldık' diyor ama buradaki eski çalışanlar 'almadık' diyor. Eğitimi iki kişiyle mi yaptık? Kadir Özdemir, 'Otele haftada bir, ayda bir giderdim' diyor ama her zaman giderdi. Hatta çıkarken zor oluyor dediği için 4x4 araba aldım, rahat etsin diye"

"Kendimizi güvende hissediyorduk"

2007'de alınan güncel itfaiye raporunun olduğunu dile getiren Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sürdürülebilirlik belgesi alındığını da ifade ederek, "Biz kendimizi güvende hissediyorduk. Ben burayı güvende hissetmeseydim, otelde konaklayan misafirlerimizin canını tehlikeye atmazdım. Bize, 'insan değilsiniz' diyorlar. Ben, eşim, çocuklarım, torunlarım onlar da orada ikamet ediyordu. İnsan değilsem onları da mı orada yatıracaktım?" şeklinde konuştu.

"Genel müdür Emir Aras'tı ama Emir, bana sormaz bir şey yapmazdı"

Savunmasının ardından Ergül'e mahkeme başkanı tarafından sorular sordu. "Grand Kartal Otel'de genel müdür kimdi?" sorusuna Halit Ergül, "Genel müdür Emir Aras'tı ama Emir, bana sormaz bir şey yapmazdı. Kadir Özdemir muhasebe müdürüdür ama baya yetkilidir. Büyük alışları benim talimatımla alırdı. İki sene önceye kadar Grand Kartal A.Ş.'de elektrikçi yoktu. Kartal A.Ş.'nin elektrikçileri Hüseyin ve Bayram'dır. Bunlar iki tarafında elektriğine bakarlardı. Daha sonra Kartalkaya için Hüseyin'i aldık ama kendisi yazın Gazelle'de çalışıyordu. Zeki Yılmaz müdürdür ama çok yetkisi yoktur. Genelde misafir ilişkileri, rezervasyonlar gibi işlere bakar. Kadir Özdemir'in yardımcıları Gazelle'de Mustafa, Kartalkaya'da ise Mehmet'tir. Grand Kartal adına Zeki Yılmaz ile Mehmet Salun'un imza yetkisi yoktur. Kadir Özdemir'in imza yetkisi var" şeklinde cevap verdi.

"Elektrik tesisatında herhangi bir değişiklik yapıldı mı?" sorusuna ise Ergül, "Olsaydı Hüseyin Bey'in haberi olurdu" dedi. Ayrıca Ergül, risk değerlendirme raporunun hazırlanıp hazırlanmadığını bilmediğini, bunun Kadir Özdemir ve personelleri tarafından hazırlandığını söyledi.

Ergül'e, "Grand Kartal Otel'de yangına müdahale ekibi kurulup kurulmadığını biliyor musunuz?" diye de soruldu. Ergül, "Burada gördüm öyle bir şeyi" yanıtını verdi.

Alarm sistemi ve yangın tüpü olup olmadığına ilişkin ise, "Yangın tüpü her katta vardı. Duman dedektörü de vardı" dedi. Ergül, "Hüseyin cezaevine girdiğimizde, resepsiyondaki alarm sisteminin çalıştığını söylemişti. Yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını teknik ekip bakmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ergül, itfaiye erinin yangın ile ilgili eksiklikleri tespit ettiğinden bilgisinin olmadığını kaydetti. Halit Ergül, mutfakta kullanılan cihazların eğitimine ilişkin de, "Mutfaktaki cihazların kullanımıyla ilgili eğitimi herhalde Reşat Bey ekibine bilgi vermiştir" dedi ve mutfak kısmındaki tüm denetim ile sorumluluğun aşçıbaşına ait olduğunu söyledi. Ergül, "Mutfaktaki çalışanların temizliğinden, her şeyinden Reşat Bölük sorumlu. Biz orada Reşat'ı biliriz" dedi.

Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hemen hemen her sene denetime gelindiğini, bu denetimlere otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe personellerinin eşlik ettiğini söyledi. Ergül'ün savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otel sahibi yangın savunmasını yaptı - Son Dakika

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