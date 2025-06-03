Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre; 22 Mayıs Perşembe günü Halil ve Gamze Serkanoğlu çifti, 7 yaşındaki çocukları T.A'nın Sümer Mahallesi'nde yer alan Dora Otizm Rehabilitasyon Merkezi'nden geldiğinde kolunda çizik ve sırtında morluk fark etti. Durumu öğrenmek isteyen anne, okula ulaşmaya çalıştı ancak herhangi bir yanıt alamadı.

ÖĞRETMEN "BENİ DARBETTİ" DEDİ İDDİASI

Bu sırada anne, çocuğunun öğretmeni Ç.Ş.'nin kendisini arayarak, "T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti" açıklamasını yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine Serkanoğlu çifti okula gitti. Kamera kayıtlarını isteyen aileye okul müdürü tarafından, "Kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor" yanıtı verildi. Öğretmen ile görüşen aile, onda herhangi bir darp izi görmedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bunun üzerine oğullarının kaydını okuldan alan aile, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu alıp Bağlar Polis Merkezi'ne ifade vererek, kurumdan ve öğretmenden şikayetçi oldu.

"OĞLUM GELDİĞİNDE DARBEDİLDİĞİNİ FARK ETTİM"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne Gamze Serkanoğlu, yaşadığı süreci anlattı. Serkanoğlu, "Oğlum rehabilitasyon merkezinden geldiğinde darbedildiğini fark ettim. Elinde, sırtında morluklar vardı. Bunu kuruma bildirdiğimizde bize geri dönüş sağlanmadı. Bir süre sonra oğlumu darbeden öğretmen arayıp, 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti' açıklamasını yaptı. Biz okula gittik kamera görüntülerini istedik ancak bize 'kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor' yanıtı verildi. Biz daha sonra gidip darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"OĞLUM ŞU ANDA KORKUYOR"

Otizmli çocukların hassas olduğunu anlatan anne Serkanoğlu, "Otizmli çocuklar zaten toplum tarafından dışlanıyorlar. Bu çocuklar özel çocuklar, bir de eğiten insanlar böyle davranırsa olmaz. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Oğlum şu anda çok korkuyor. Kimi görse 'kolumu öğretmenim yaptı' diye gösteriyor. Bize destek verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN AİLEYE İFTİRA DAVASI

Öte yandan, eğitim merkezinin müdürü M.A. ise iddiaları kabul etmediklerini, aileye iftira davası açtıklarını, okulun koridorunda ve sınıflarda yasal mevzuat gereği güvenlik kamerası olmadığını, sadece okulun giriş ve çıkışında kamera olduğunu, o görüntülerde ise herhangi bir darbın olmadığını, gerekli açıklamaları mahkemede yapacaklarını söyledi.