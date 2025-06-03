Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz - Son Dakika
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Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz

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Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz
03.06.2025 15:57
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Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz
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Adana'da bir aile, özel eğitim merkezinde 7 yaşındaki otizmli çocuklarının öğretmeni tarafından darbedildiği iddiası üzerine suç duyurusunda bulundu. Anne, "Oğlum geldiğinde darbedildiğini fark ettim. Elinde, sırtında morluklar vardı. Sonra oğlumu darbeden öğretmen arayıp, 'Grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti' açıklamasını yaptı" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre; 22 Mayıs Perşembe günü Halil ve Gamze Serkanoğlu çifti, 7 yaşındaki çocukları T.A'nın Sümer Mahallesi'nde yer alan Dora Otizm Rehabilitasyon Merkezi'nden geldiğinde kolunda çizik ve sırtında morluk fark etti. Durumu öğrenmek isteyen anne, okula ulaşmaya çalıştı ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz

ÖĞRETMEN "BENİ DARBETTİ" DEDİ İDDİASI

Bu sırada anne, çocuğunun öğretmeni Ç.Ş.'nin kendisini arayarak, "T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti" açıklamasını yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine Serkanoğlu çifti okula gitti. Kamera kayıtlarını isteyen aileye okul müdürü tarafından, "Kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor" yanıtı verildi. Öğretmen ile görüşen aile, onda herhangi bir darp izi görmedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bunun üzerine oğullarının kaydını okuldan alan aile, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu alıp Bağlar Polis Merkezi'ne ifade vererek, kurumdan ve öğretmenden şikayetçi oldu.

"OĞLUM GELDİĞİNDE DARBEDİLDİĞİNİ FARK ETTİM"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne Gamze Serkanoğlu, yaşadığı süreci anlattı. Serkanoğlu, "Oğlum rehabilitasyon merkezinden geldiğinde darbedildiğini fark ettim. Elinde, sırtında morluklar vardı. Bunu kuruma bildirdiğimizde bize geri dönüş sağlanmadı. Bir süre sonra oğlumu darbeden öğretmen arayıp, 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti' açıklamasını yaptı. Biz okula gittik kamera görüntülerini istedik ancak bize 'kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor' yanıtı verildi. Biz daha sonra gidip darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz

"OĞLUM ŞU ANDA KORKUYOR"

Otizmli çocukların hassas olduğunu anlatan anne Serkanoğlu, "Otizmli çocuklar zaten toplum tarafından dışlanıyorlar. Bu çocuklar özel çocuklar, bir de eğiten insanlar böyle davranırsa olmaz. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Oğlum şu anda çok korkuyor. Kimi görse 'kolumu öğretmenim yaptı' diye gösteriyor. Bize destek verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN AİLEYE İFTİRA DAVASI

Öte yandan, eğitim merkezinin müdürü M.A. ise iddiaları kabul etmediklerini, aileye iftira davası açtıklarını, okulun koridorunda ve sınıflarda yasal mevzuat gereği güvenlik kamerası olmadığını, sadece okulun giriş ve çıkışında kamera olduğunu, o görüntülerde ise herhangi bir darbın olmadığını, gerekli açıklamaları mahkemede yapacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Otizm, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otizmli çocuğa darp iddiası, öğretmenin açıklaması akılalmaz - Son Dakika

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