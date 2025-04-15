Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika
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Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi

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Kocaeli'nde bir özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Otobüste annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Annesi panik içinde "Ömer ne oldu!" diyerek bağırmaya başladı. Otobüs şoförü güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdi.

15.04.2025 17:08
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. O esnada cep telefonuyla konuşan anne çocuğunun fenalaştığını görünce panik içerisinde bağırmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü Deniz Bilgin, güzergahını değiştirerek çocuğu en yakın hastaneye yetiştirdi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde annenin cep telefonuyla konuştuğu esnada çocuğunun fenalaştığı, annenin "Ömer ne oldu!" diyerek bağırdığı, diğer yolcuların ise panikleyen anneyi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

ANNEDEN ŞOFÖRE TEŞEKKÜR

Çocuğu hızlı bir şekilde hastaneye yetiştiren şoförün duyarlı davranışı takdir topladı. Anne şoföre teşekkür ederken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuk otobüste aniden fenalaştı, anne çığlık çığlığa yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Levent Oktay:
    Allah kimseye yaşatmasın da kadın çok panik yapmış. Bukadar panik yapmamalı insanlar yardım etmek istiyor. Bağırarak çocuğuna korkutuyor. Neysek iyileşmiş 26 0 Yanıtla
  • serdar şahin:
    Öncelikle kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah acil şifalar versin. Duyarlılık gösteren Şoför abimizinde ellerinden öpüyorum. Allah senden razı olsun. Evinden huzurun , mutluluğun eksik olmasın. 21 1 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    çok geçmiş olsun 19 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    her belediye kurs açıp özellikle annelere temel ilkyardım bilgisi vermeli 4 0 Yanıtla
  • nkqsxqph5w:
    arkadaki mavili adamın rahatlık 2 0 Yanıtla
  • Fırat Altunufağı:
    Ana yüreğidir anlıyorum insan dayanamaz kaybetme korkusu çok büyük ama panik işe yaramıyor maalesef panik yapmasa belki çocuğu orada kendine getirirdi ancak sevgi büyük olunca kaybetme korkusu da büyüktür. Benim yeğenim merdivenlerden düştü amcası olmama rağmen hastaneye gidene kadar aklımı kaybedecektim. Panik yapmamayı öğrenmeliyiz. 0 0 Yanıtla
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