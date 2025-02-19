Otobüste Uyudu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otobüste Uyudu, Hayatını Kaybetti

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81 yaşındaki Enver Ekiz, otobüste uyku hapı alarak yolculuk yaparken yaşamını yitirdi.

19.02.2025 12:04
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Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı

Uyku hapı alıp otobüsle yola çıktı, bir daha uyanamadı

Kayseri'den Bursa'ya kadar herkes uyuyor sandı, otobüs mola verdiğinde de uyanmayan adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi

BURSA - Kayseri'den Bursa'nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, memleketine 70 kilometre kala otobüste hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı aldığı iddia edilen adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi. Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Memleketine 70 kilometre kala hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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