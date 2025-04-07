Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sefer yapan bir halk otobüsünün motor kısmı alev aldı. Otobüsten inen yolculardan biri yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

07.04.2025 13:21
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Otobüsün motor kısmı alev aldı.

ÜFLEYEREK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Motor kısmında küçük çapta alevin yükselmesiyle yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten inen vatandaşlardan birinin yangını üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Motorda çıkan yangın söndürüldü.

Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Elazığ, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Haktan Çalışkan:
    kafa 1 milyon 10 0 Yanıtla
  • 205622:
    iseseydi daha mantıklıydi 9 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    markanaya devam,protein yok işte 0 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    nefesi kuvvetli imis.. karambole yasamlar.. idrak, muhakeme, bilgi, bilgi aktarimi vs ongoru vs su bu yok.. nefes al yeter. ama sorsan once siyaset, sonra futbolda bilirkisi. 0 1 Yanıtla
  • 6490203:
    üfleyerek söndürülür zaten yanlış olan bişey yok 0 0 Yanıtla
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