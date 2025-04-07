Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Otobüsün motor kısmı alev aldı.
Motor kısmında küçük çapta alevin yükselmesiyle yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten inen vatandaşlardan birinin yangını üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Motorda çıkan yangın söndürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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