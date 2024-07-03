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Otomobil 6 metre yükseklikten dereye uçtu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 6 metre yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin A. idaresindeki 16 BIE 393 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak 6 metre yükseklikten dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Engin A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.