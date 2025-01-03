Otomobil Çocuğa Çarptı

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Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin yola aniden fırlayan çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerası ile an ve an kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sularında Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yola aniden çıkan çocuğa çarptı. Kazanın etkisiyle çocuk savrulurken, durumu gören aile panik içerisinde sürücüye tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kameraya yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR