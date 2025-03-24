Otomobil Evde Savaş Alanı Yarattı - Son Dakika
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Otomobil Evde Savaş Alanı Yarattı

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Edirne'de bir otomobilin eve çarpması sonucu ev savaş alanına döndü, vatandaşlar kıl payı kurtuldu.

24.03.2025 15:03
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Otomobilin daldığı ev savaş alanına döndü

EDİRNE - Edirne'de otomobilin çarpması sonucu duvarı yıkılan ev adeta savaş alanına dönerken, bahçede olan vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu.

Edirne'nin Büyükdöllük köyünde seyir halinde olan M.Ş.I. yönetimindeki 22 DA 072 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sedyeye taşındı. Yaralı iki kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ölümden döndüler

Evin duvarının yıkılmasıyla oda savaş alanına dönerken, o esnada odun almak için bahçeye çıkan ev sahipleri ise ölümden döndü. Evlerinin hasar görmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen ev sahipleri, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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