Otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı

Karaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile sürat motoru çarpıştı ve sürat motorunun sürücüsü yaralandı. Kazanın yaşandığı kontrollü kavşakta çarpışmanın etkisiyle sürat motoru sürücüsü yere savruldu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 22:12
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Otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile sürat motorunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıcelal Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G'nin kullandığı 70 ABS 356 plakalı sürat motoru ile H.K. idaresindeki 70 DA 606 plakalı Tofaş marka otomobil kontrollü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürat motorunun sürücüsü İ.G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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