Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Tepecik yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı'dan Tepecik Beldesi istikametine seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 43 NZ 120 plakalı otomobil ile Tepecik Beldesi istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 43 UY 895 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa K. çarpışmanın etkisi ile savrulup otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı trafik kazasında, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor .

Kaynak: İHA

Motosiklet, Tavşanlı, Kütahya, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement