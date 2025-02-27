Otomobilde Başından Vurulmuş Şahıs Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan bir otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu.
Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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