 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampoldeki yağmur su birikintisine daldı. Yarısına kadar suya gömülen otomobilin sürücüsünün yardımına koşan vatandaş, araç sürücüsünün yan koltuktaki köpeğinin havlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediğini belirtti.

Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı
17.01.2024 - 22:33,
Abone Ol

Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı

Camlarına kadar yağmur suyunun içerisinde kalan otomobilden yanındaki köpeği ile birlikte bir vatandaşın yardımıyla çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampoldeki yağmur su birikintisine daldı. Yarısına kadar suya gömülen otomobilin sürücüsünün yardımına koşan vatandaş, araç sürücüsünün yan koltuktaki köpeğinin havlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediğini belirtti.

Kaza; Sorgun Mahallesi 8522 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Hakan Alagözoğlu'nun kullandığı 07 SAY 87 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak, yağmur suyuna daldı. Araç sürücüsünün, camlarına kadar yağmur suyunun içerisinde kalan otomobilden yanındaki köpeği ile birlikte bir vatandaşın yardımıyla çıktığı bildirildi.

Araç sürücüsüne yardım eden vatandaş, pencereden dışarıyı seyrederken aracın doğrudan gelip suya saplandığını, kendisinin yardıma geldiğini belirterek, "Aracı kullanan arkadaş yanındaki köpeğinin aniden havlaması sonucu dikkatinin dağıldığını, direksiyon hakimiyetini kaybederek suya girdiğini söyledi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, Antalya, Hayvanlar, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilde havlayan köpeği dikkatini dağıtınca şarampoldeki su birikintisine daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement