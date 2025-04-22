Oyuncu Sevil Akdağ'dan Kanlı Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Oyuncu Sevil Akdağ'dan Kanlı Cinayet

Sevil Akdağ, arkadaşını bıçakla öldürdü, eğlence görüntüleri ortaya çıktı.

22.04.2025 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını öldürmüştü, yakın zamanda böyle eğlenmişler

4 arkadaşın yakın zamanda bir evde eğlendikleri anların cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Elif Kırav ve onu evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın yakında zamanda bir evde arkadaşlarıyla eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya fenomen Bade Taş ise, kanlı cinayetin detaylarına ilişkin, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

Fatih'te yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 arkadaşın eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Yakın zamanda Akdağ ile Kırav'ın arkadaşlarıyla evde eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 4 arkadaşın şarkı çalan parçaya eşlik ederek eğlendikleri görülüyor.

"Her yerinden bıçaklamış, 35-40 tane bıçak izi var"

Fenomen Bade Taş ise, Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

Cinayete ilişkin detayları anlatan Taş, "İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum. O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor. Başka bir kız arkadaşıyla farklı bir mekana gidiyor. Sonra bu cani Elif'i arıyor. Kendisinin de gelmesi konusunda ısrar ediyor. Elif telefonu açmayınca yanındaki kız arkadaşını arıyor. Elif istemediğini söylüyor. Kafasının çok güzel olduğunu söylüyor. Keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi. Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece ulaşılamasın diye telefonunu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. Bu halde annesi kızı buluyor" dedi.

"Benim kardeşim o gün söylediği yemeği bile yiyemedi"

Acısını yaşamak istediğini ve paylaşım yapamadığını söyleyen Taş, "Annesi kaç kere kollarımda bayıldı. Ablası zaten ameliyatlı. Burada yayın açıp da yayın konusu yapacak başka şeyler uyduracak ne yaşıyorsunuz. Bu kadar mı kalbiniz köreldi. Paylaşım yapmıyorum, mesajlara cevap veremiyorum. Nefes alamıyorum. Hayatımda ilk kez tanıdığım bir insanı kaybettim ve en yakınımı kaybettim. Size raporu veremediğim şov yapamadığım için özür dilerim. İzin verirseniz acımı yaşamak istiyorum. Benim kardeşim o gün söylediği yemeği bile yiyemedi. Bir lokma alamadan öldürmüş kardeşimi. Beni size burada açıklama mı yapacağım. Ne biçim insanlarsınız siz?" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İstanbul, Olaylar, Cinayet, 3-sayfa, Magazin, Akdağ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oyuncu Sevil Akdağ'dan Kanlı Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:40 Xhaka’dan Galatasaray’a müjdeli haber Xhaka'dan Galatasaray'a müjdeli haber
09:30 Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı Show TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
09:16 Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya’ya kan vermek istedi Ağabeyi gözleri dolarak anlattı: Ülkücüler Sırrı Süreyya'ya kan vermek istedi
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 22:54:14. #7.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Sevil Akdağ'dan Kanlı Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement