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Özbekistan'da Suikast Girişi

Özbekistan\'da Suikast Girişi

Cumhurbaşkanı'na yakın isme suikast girişimi; iki şüpheli Interpol tarafından aranıyor.

24.12.2024 15:07
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Özbekistan'da Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerden biri olan Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimiyle bağlantılı Çeçen asıllı Rus vatandaşı iki şüphelinin Interpol tarafından arandığı belirtildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Departmanı'nın eski başkanı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimi gündemi sarstı. 26 Ekim'de yerel saatle 01.40 sıralarında Allamjonov başkent Taşkent'e bağlı Kibrai'lden evine dönerken motosikletli 2 kişi içinde bulunduğu araca birkaç el ateş etti. Allamjonov ve şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, suikastla bağlantılı Çeçen asıllı Rusya vatandaşı 36 yaşındaki Bislan Rasaev ve 31 yaşındaki Shamil Temrihanov için arama başlattı. İddialara göre suikast ekibine 1,5 milyon dolar teklif edildi. İki şüphelinin hükümetin talebi üzerine Interpol tarafından arananlar listesine alındığı belirtildi.

İddialara göre Rasaev ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken, Temrihanov Özbekistan- Kırgızistan sınırındaki "Dustlik" Kapısı'ndan geçiş yaptı. Zanlılara, sınır İhlali, kaçakçılık, silah bulundurma, suç ortaklığı suçlamaları yöneltildi. Zanlıların başka bir hedeflerinin ise Ulusal İleri Projeler Ajansı Başkanı Dmitry Li olduğu öğrenildi. - TAŞKENT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Özbekistan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özbekistan'da Suikast Girişi - Son Dakika

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