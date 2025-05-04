CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı S. T. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özgür Özel'e Saldırı: Zanlı Asayiş Şube'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?