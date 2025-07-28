Pakistan'da Pencap eyaletinde meclis karıştı.
Eyalet meclisinin son oturumunda muhalefet ve iktidardaki partinin milletvekilleri arasında çıkan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi.
Muhalefetteki eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Khalid Nisar Dogar, iktidar partisi Pakistan Müslüman Birliği- Navaz'dan (PML-N) Hassan Riaz'a tokat attı.
Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sona ererken, oturuma ara verildi. İktidar partisi milletvekilleri, Dogar hakkında disiplin cezası verilmesi çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pakistan Meclisi'nde Tokatlı Kavga - Son Dakika
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