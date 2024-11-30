Pamukkale Üniversitesi Doktoru İntihar Etti

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Bu kez her şeyi bıraktı

Acilde damar yolu açtıran PAÜ doktoru, kendisine ilaç enjekte ederek ölmeyi bekledi

Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden doktor, aracında ölü olarak bulundu

DENİZLİ - Denizli'de acil serviste damar yolu açtıran Pamukkale Üniversitesi'nde görevli doktor, kendisine ilaç enjekte ettikten sonra aracında ölü olarak bulundu. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden doktorun, kente hakim bir noktaya giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; polis merkezine müracaatta bulunan M.B.Ş., arkadaşı olan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Serhat Aras'ın yaklaşık 6-7 ay evvel intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, Serhat Aras'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini beyan ederek müracaata bulundu. Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Serhat Aras'ın kullandığı aracın 34 BCE 025 plakalı aracın Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipleri Dr. Serhat Aras'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. Aras'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kendisine 1-2 saat sonra öldürecek kadar ilaç enjekte etmiş

Dr. Serhat Aras'ın Pamukkale Üniversitesi'ni sarsan ölümüyle ilgili olarak yapılan araştırmada; Dr. Serhat Aras'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı. Tedavi için ilaç verilen Dr. Serhat Aras'ın hastaneden çıkacağına yakın kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Doktor olduğu için kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. Serhat Aras'ın hastaneden sonra kente hakim bir noktada bulunan Seyir Tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. Serhat Aras'ın kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.