Park Halindeki Araç Alev Aldı

Park halindeki otomobil küle döndü

Durduğu yerde alev alan araç vatandaşları korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise küle döndü.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 362 plakalı BMW marka otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilin kısa sürede alev topuna dönmesi görenleri de korkuttu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil olay yerinden kaldırılırken, sahibinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.