Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Park halindeki araç alev topuna döndü

Denizli'de park halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki ağaçları da etkileyerek aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 21:36
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Park halindeki araç alev topuna döndü

DENİZLİ - Denizli'de park halinde alev alan araç korku ve paniğe neden oldu. Yanan aracın çevresindeki ağaçlarında etkilendiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar bir anda alev topuna dönen araca yaklaşmakta zorlanınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yanan aracın hemen yanında bulunan ağaçlarda yangından etkilenirken, çevresinde bulunan diğer araçlar ise araç sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangını kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

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