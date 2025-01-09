Park halindeki araç, tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet, tabancadan çıkan kurşunlarla delik deşik oldu.
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi 1. Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banu T., (53), 16 BUD 10 plakalı kamyonetinin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Aracının arkasında 2 adet mermi deliğin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araca isabet eden mermilerin nereden ve nasıl geldiğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Park Halindeki Araca Kurşun Isabet Etti - Son Dakika
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