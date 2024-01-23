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Park halindeki araca kurşun yağdırıldı - Son Dakika
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Park halindeki araca kurşun yağdırıldı

Çorum'da park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Park halindeki araca kurşun yağdırıldı
23.01.2024 - 23:09,
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Park halindeki araca kurşun yağdırdılar

ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi. Can kaybının ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kale Mahallesi Kafkasevler 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halinde bulunan 16 ACL 280 plakalı otomobile pompalı tüfek ile ateş açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Çorum, Saldırı, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki araca kurşun yağdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araca kurşun yağdırıldı - Son Dakika
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