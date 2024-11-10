Park Halindeki Araçta Yangın

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Park halindeki otomobil alev aldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeyken alev alev yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay Safranbolu - Bartın kara yolu Beştepeler mevkiindeki mesire alanında meydana geldi. Park halindeki 81 ED 307 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken maddi hasarın oluştuğu araç kullanılmaz hale geldi.