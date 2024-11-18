Park Halindeki Okul Servisi Yandı - Son Dakika
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Park Halindeki Okul Servisi Yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir okul servisinde çıkan yangın, aracın iç kısmını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Olaydan önce aracını yıkadığını belirten araç sahibi, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını düşünüyor.

18.11.2024 23:43
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Park halindeki okul servisi yanarak kullanılamaz hale geldi

Yıkadığı aracını 1 saat sonra yanarken buldu

ANTALYA - Manavgat'ta park halindeki okul servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında minibüste maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi 1 saat önce aracı yıkadığını, olaya anlam veremediğini söyledi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 1071 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki Adem Saban'a ait 07 C 74201 plakalı okul servisinin yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın iç kısmının yandığını belirlerken, aracın kapısının açılmasıyla dumanlar çıkmaya başladı.

1 saat önce aracı yıkamış

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken, aracın iç kısmının konsol, direksiyon, tavan ve koltuklarının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlileri motor kaputunu açarken aracın motorunun yangından zarar görmediği belirlendi. Yangının servisin içerisinde elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilirken araç sahibi Adem Saban, yaklaşık 1 saat önce aracının dışını yıkadığını, 1 metre ileriye bıraktığını belirterek "Yoldan geçen bir vatandaşın araçtan duman çıktığını söylemesi üzerine baktığımızda aracımın içerisinin yandığını gördüm" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park Halindeki Okul Servisi Yandı - Son Dakika

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