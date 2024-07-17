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Park halindeki tıra çarpan kamyonet alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan kamyonet, alevlere teslim oldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kamyonet yangın sonrası büyük hasar görürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.