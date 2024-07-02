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Park halindeki triportör alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, park halinde bulunan triportör alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde Hüseyin A.'ya ait triportör alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan alevler kısa sürede triportörü sardı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından triportörde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda triportör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.