Patnos\'ta Yangın Paniği

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Beylerbeyi Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin inceleme çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI