PAÜ Hastanesinde Terör Gazisine Şiddet Uygulayan Güvenlikçilere İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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PAÜ Hastanesinde Terör Gazisine Şiddet Uygulayan Güvenlikçilere İşlem Başlatıldı

PAÜ Hastanesinde Terör Gazisine Şiddet Uygulayan Güvenlikçilere İşlem Başlatıldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, PAÜ Hastanesinde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddeti kınayarak, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

08.08.2024 09:58
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, PAÜ Hastanesinde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddeti kınayarak, sorumlular hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olayda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin refakatçi değişimi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından boğazı sıkılarak yere yıkıldığı anlara ait görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan PAÜ Rektörlüğü, saldırıyı kınadı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak Üniversitemiz Hastanelerinde gazimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olay ile ilgili kişi ya da kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

Güvenlikçilerin sendikasından açıklama

Öte yandan, terör gazisi S.G. ile PAÜ Hastanelerinde görevli güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeyle ilgili olarak, güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasından da bir açıklama yapıldı. Olay anına ait hastane güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen açıklamada, olayları karşı tarafından başlattığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Haberlere yansıyan görüntüler, tamamen çalışan ve üyemiz olan güvenliklerimizi zan altında bırakmaktadır. Yaşanan olaylar, gazi olduğunu söyleyen kişi tarafından başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, denizli, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PAÜ Hastanesinde Terör Gazisine Şiddet Uygulayan Güvenlikçilere İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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