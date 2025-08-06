Pendik Belediyesi\'nden Yangın Riskiyle Mücadele Denetimleri

Pendik Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin orman yangını riskini azaltmak amacıyla havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı ile kullanımına yönelik getirdiği yasağın ardından harekete geçti. Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde bu tür tehlikeli maddelerin satışını önlemek için denetimler yoğunlaştırıldı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımına yasak getirildi. Bu kararın ardından Pendik Belediyesi de ilçe genelinde kapsamlı bir denetim başlattı. Zabıta ekipleri, piroteknik malzeme sınıfında bulunan patlayıcı ve yanıcı özellikli malzemelerin satışının yasak olduğu bakkal, büfe, market, kuruyemiş vb. işletmelerde denetim yapıyor. Satışının tespiti halinde ise ilgilileri hakkında idari işlemler uygulayarak piroteknik malzemelere el koyma ve imha işlemleri yürütüyor. Bu çalışmalarla, hem İstanbul genelinde alınan karara uyum sağlanması hem de ilçedeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amaçlanıyor. - İSTANBUL