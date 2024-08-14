Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

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Pendik'te bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

14.08.2024 22:10
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Pendik'te 3 katlı binanın çatısında yangın

İSTANBUL - Pendik'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı bir anda sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 20.15 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Ayan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgileye henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika

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