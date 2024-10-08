Pendik'te Çatı Yangını - Son Dakika
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Pendik'te Çatı Yangını

Pendik\'te Çatı Yangını

Pendik'te iki katlı evin çatısı bilinmeyen nedenle yandı, can kaybı yok.

08.10.2024 05:03
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Pendik'te iki katlı evin çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında can kaybı olmazken, evin çatısı küle döndü.

Yangın, İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki katlı bir evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 2 saatte söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangın nedeniyle iki katlı evin çatısı küle döndü. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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