Pendik\'te Evde Mahsur Kalan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Pendik'te kendisini eve kilitleyen, evdeki eşyaları ve sokaktan topladığı taşları evin kırık camından dışarı atarak mahalleliye zor anlar yaşatan şahıs, polisin ikna çabalarına rağmen evinden çıkmadı. Özel harekat polisleri tarafından eve yapılan operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları anbean kameraya yansıdı.
Olay, Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, kendisini eve kilitleyerek çevreye ve evine zarar vermeye başladı. Evdeki eşyaları ve daha öncesinden sokaktan topladığı taşları kırdığı camdan dışarı atan şahıs mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Şahsın attığı taşların isabet etmesiyle sokak üzerinde park halinde bulunan bir kamyonette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri şahsın binadan atlama ihtimaline karşı zeminde branda açtı. Şahıs polis ekiplerinin ikna çalışmalarına uzun süre direnince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri yapılan hazırlığın ardından binaya girerek operasyon gerçekleştirdi. Çevreye rahatsızlık veren şahıs, evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise o anlara tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
Olaya tanık olan bir mahalleli, "Adam camı kırdı sonra aşağı indi bağırmaya çağırmaya çalıştı, sonra çıktı. Polis abilerimiz geldi. Sonra adam cama çıktı taş atmaya başladı. Camı kırdı tabak kırmaya başladı. Sonra polis yukarıya çıktı, adam çok zorluk çıkardı. Polis özel harekat kapıyı kırdıktan sonra gördüler ki adam her yerini yaralamış bıçak ile, polis gelmeden önce. Adam uyuşturucu madde kullanıyormuş içki de içiyormuş. Daha önceden de köprüye çıkmış" şeklinde konuştu.
Olaya tanık olan başka bir mahalleli, "Psikolojik sorunları vardı, evden çıkmıyordu, evi dağıtıyordu sürekli. Sıkıntıları vardı psikolojik olarak zihinsel olarak. Şimdi evi her tarafı dağıtmış savaş alanı gibi. Bir defasında da köprüye çıkmıştı kendini yakmak istedi. Kendini köprüden atacakmış, yakacakmış, her zamanki halleri" dedi. - İSTANBUL
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Evde Mahsur Kalan Şahıs Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?