Pendik'te Güzellik Salonunda Saldırıya Uğrayan Kadın, Kardeşinin Yardımıyla Kavgaya Dönüştü

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Pendik'te güzellik salonunda çalışan bir kadın, işletme sahibi ve bir çalışanın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadının kardeşinin olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Pendik'te bir güzellik merkezinde dün yaşandı. İddiaya göre güzellik merkezinde çalışan Ayşegül Çelik işletme sahibi H.Ç. ve işletmede resepsiyonist olarak çalışan H.Y. ile tartışma yaşadı. Taraflar arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda arbedeye dönüştü. İşletme sahibi, Ayşegül Çelik'in suratına vurdu. Ayşegül Çelik de telefonda kardeşini arayıp durumu anlattı. Çelik'in kardeşinin işletmeye gelmesiyle taraflar birbirlerine girdi. Yüzünden yaralanan Ayşegül Çelik darp raporu aldıktan sonra H.Y. ve H.Ç.'den şikayetçi oldu. Öte yandan yaşanan arbede anları Ayşegül Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Ayşegül Çelik, "Dün güzellik merkezindeki resepsiyondaki görevli personel beni yanına çağırdı. Sistemle alakalı birkaç soru sordu. Ben de cevapladım. O sırada işletme görevlisi geldi, 'benim çalışanımı aşağılayamazsın' dedi. Öyle bir şey olmadığını açıkladım. 'Seni nazını, tribini çekemem, çık git dükkandan' dedi. Ben de 'siz beni kovamazsınız, ben kendim çıkarım' dedim. Öyle der demez sağ eliyle benim yanağıma vurdu. Gözüm karardı. Sonra polisi aradım, kardeşime mesaj attım beni darp ediyorlar diye. Kardeşim geldi, birbirlerine girdiler. Polisler geldi, karakola gittik. Darp raporu aldım. Karakol çıkışında da bize saldırdılar. İnsanlık ölmüş gerçekten. Bir insan bir insana bu şekilde davranmamalı" diye konuştu. - İSTANBUL