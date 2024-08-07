Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı - Son Dakika
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Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı

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İstanbul Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı. Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı.

07.08.2024 19:44  Güncelleme: 20:30
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İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman tahliye edildi.

Kaza, Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.D kontrolündeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerinde park halimde bulunan motosiklete, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı.

Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, İETT otobüsünde bulunan biri çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İETT otobüsünün çarptığı kuaför dükkanında bina kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılma çalışmaları devam ederken, bina tahliye edildi. Konuya ilişkin konuşan esnaf Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarıya attık. Müşteriler kendini yere attı, cam parçaları geldi. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri şahsı aldı götürdü. Çevreden söylenilene göre önce bir motosiklete çarpıyor o panikle hakimiyetini kaybedip bizim dükkana giriyor. Zaten İETT araçlarının bu noktada geçmesi sıkıntı oluyordu, yol dardı. Binayı boşalttılar." dedi.

Pendik\'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı - Son Dakika

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