Boynundan girip çenesine saplanan mermiyle hayata tutundu - Son Dakika
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Boynundan girip çenesine saplanan mermiyle hayata tutundu

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Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, seyir halinde oldukları araçtan açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun gençin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayı araştırıyor.

04.07.2024 15:04  Güncelleme: 16:12
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İstanbul Pendik'te 17 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yazar'ın boynundan giren kurşun çenesine saplandı.

MAGANDALAR SİLAHLARINI ATEŞLEDİ

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma almaya gitti. Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu.

17 yaşındaki genç dondurma almaya giderken ölüyordu! Boynundan giren kurşun çenesine saplandı

BOYNUNDAN GİREN KURŞUN ÇENESİNE SAPLANDI

Kurşun Yazar'ın boyun kısmından girerek çenesine saplandı. Şans eseri hayatta kalan ve boynunu tutmaya başlayan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç dondurma almaya giderken ölüyordu! Boynundan giren kurşun çenesine saplandı

"MAGANDA KURŞUNU BANA İSABET ETTİ"

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, "Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir" diye konuştu.

Boynundan girip çenesine saplanan mermiyle hayata tutundu
Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boynundan girip çenesine saplanan mermiyle hayata tutundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boynundan girip çenesine saplanan mermiyle hayata tutundu - Son Dakika
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