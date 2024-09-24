Pendik'te Park Halindeki Araca Kurşun Yağdırdı - Son Dakika
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Pendik'te Park Halindeki Araca Kurşun Yağdırdı

Pendik\'te Park Halindeki Araca Kurşun Yağdırdı

Pendik'te motosikletli bir şahıs, park halindeki araca kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

24.09.2024 10:56
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Pendik'te kimliği belirsiz bir motosikletli tarafından park halindeki otomobili kurşunladı.

Olay, İstanbul'un Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, Balıkçı Sokak üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosiklet üzerinde seyir halindeki bir şahıs sokak üzerinde park halindeki bir otomobile kurşun yağdırdı. Yaşanılan olayın ardından şahıs yine motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Sesi duyan mahalle sakinleri tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Park Halindeki Araca Kurşun Yağdırdı - Son Dakika

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