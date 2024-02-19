Pendik\'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli savcılık ifadesinde, "Hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur" dedi.
Pendik Batı Mahallesi'nde 16 Şubat Cuma günü kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 şüpheli ateş açtı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Özmen ve Seyithan K. oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Özmen, Kadıköy'de yakalandı. Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan Seyithan K. da, arama çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonla bugün yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri ise devam etmekte.
"Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil"
Salih Özmen savcılık ifadesinde, "Müşteki Fatma Yılmaz'ı tanımam. Fatma Yılmaz'ın ikametinde hiçbir şekilde bulunmadım. Olay günü Sancaktepe'de bulunmaktaydım. Bununla birlikte emniyet birimlerinde yakalandığım esnada üzerimde bulunan elektronik eşyalar Muhammet İ.'nin telefoncuda çalışması nedeniyle yanımda bulunmaktaydı. Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil. Benim şahsıma ait mallardır.
"Hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur"
Özmen ifadesinin devamında, "Dosyada bulunan diğer şüpheli Seyithan K.'yı 15 yıldır tanımaktayım ancak 4 yıldır kendisi ile görüşmedim. Nerede ne yapar bilmiyorum. Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir telefon kullanmıyorum. Kardeşim Muhammet'in telefonu ile başkaları ile iletişim kurmaktayım. Evim ve çalıştığım yer yakın olduğu için lüzum görmedim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?