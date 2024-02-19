Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

Pendik\'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde gerçekleşen silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan çatışmaya dahil olmadığını iddia etti.

19.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli savcılık ifadesinde, "Hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur" dedi.

Pendik Batı Mahallesi'nde 16 Şubat Cuma günü kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 şüpheli ateş açtı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Özmen ve Seyithan K. oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Özmen, Kadıköy'de yakalandı. Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan Seyithan K. da, arama çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonla bugün yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri ise devam etmekte.

"Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil"

Salih Özmen savcılık ifadesinde, "Müşteki Fatma Yılmaz'ı tanımam. Fatma Yılmaz'ın ikametinde hiçbir şekilde bulunmadım. Olay günü Sancaktepe'de bulunmaktaydım. Bununla birlikte emniyet birimlerinde yakalandığım esnada üzerimde bulunan elektronik eşyalar Muhammet İ.'nin telefoncuda çalışması nedeniyle yanımda bulunmaktaydı. Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil. Benim şahsıma ait mallardır.

"Hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur"

Özmen ifadesinin devamında, "Dosyada bulunan diğer şüpheli Seyithan K.'yı 15 yıldır tanımaktayım ancak 4 yıldır kendisi ile görüşmedim. Nerede ne yapar bilmiyorum. Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir telefon kullanmıyorum. Kardeşim Muhammet'in telefonu ile başkaları ile iletişim kurmaktayım. Evim ve çalıştığım yer yakın olduğu için lüzum görmedim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Silahlı Saldırıya İlişkin Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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