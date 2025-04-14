Pendik'te TIR'la Scooter'a Çarpma Davası - Son Dakika
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Pendik'te TIR'la Scooter'a Çarpma Davası

Pendik'te TIR'la scooter'a çarparak ölümüne sebep olan sürücünün davası ertelendi.

14.04.2025 16:00
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Pendik'te, cadde üzerinde scooter ile seyir halinde olan mühendis Ecem Sultan Çamlı'ya kullandığı TIR'la çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürükleyerek ölümüne neden olan Hasan Furkan Çolak'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. Mahkeme, işveren şirketin yetkilisinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Pendik'te sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'ya 6 Kasım 2024 sabah scooter ile işine gittiği esnada Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda TIR çarptı. Hasan Furkan Çolak'ın (24) kontrolündeki TIR'la çarptığı Çamlı, 150 metre sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Olay sırasında ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Hasan Furkan Çolak yargılandığı dava Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Hasan Furkan Çolak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki baba Mahmut Çamlı ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderildiğini ve gölge dosya oluşturulduğunu, dosyanın henüz Adli Tıp Kurumu'ndan dönmediğini belirtti. Müşteki avukatı tarafından dosyaya sunulan olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yaptırıldığı belirtildi.

"Suçun 'olası kast' kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz"

Müşteki avukatı Aleyna Kaplan, "Dosya kapsamında Güner Global Lojistik A.Ş yetkilisi İbrahim H. dosya kapsamında dinlenmesini, ayrıca işveren şirkete müzekkere yazılarak sanığa tır kullanımı ile ilgili eğitim verilip verilmediği, tır üzerinde periyodik bakım yapılıp yapılmadığını ve tırın yeni sistemlere uygun hale getirilip getirilmediği sorulmasını talep ederiz. Suçun olası kast kapsamında değerlendirilmesine ilişkin talebimizi de yineliyoruz" dedi. Sanık avukatı, "Dur kalk yapıldığı için müvekkilimin çok hızlı gitmesi mümkün değildir. Katılan tarafın talepleri yargılamayı uzatmak amacıyla yapılmaktadır. Bu durum anayasanın adil yargılanma ilkesine aykırıdır. Katılan tarafın taleplerinin reddine karar verilmesini ve sanığın tahliyesini istiyoruz" dedi.

"Tahliyemi talep ediyorum"

Tutuklu sanık Hasan Furkan Çolak, "Bir diyeceğim yoktur. Avukatımın beyan ve taleplerime katılıyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

İşveren tanık olarak dinlenecek

Mahkeme, işveren şirketin yetkilisi İbrahim H.'nin tanık sıfatıyla dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, müşteki avukatlarının diğer taleplerinin ise reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te TIR'la Scooter'a Çarpma Davası - Son Dakika

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