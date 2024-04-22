İstanbul Pendik'te ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların tiner kokusunu almasıyla ortaya çıktı.
Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşanan olayda iddiaya göre, Sebahattin Tatlı, aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Tatlı, aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgili de detaylı inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aracında tiner içip kendini ateşe verdi - Son Dakika
Gaziantep'te meskün mahalde tüfekle atış yaptığı anları sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 4 bin 538 TL idari para cezası da kesildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet yivsiz ve ruhsatsız av tüfeği ile adet şarjör ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Harran ve Birecik ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Harran'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Birecik'te ise bir otomobil virajı alamayarak tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)