Aracında tiner içip kendini ateşe verdi

Salih Kılıç:

iyi yapmış, eksildi bir tane

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Salih Kılıç: Adam Tinerci değil , intihar etmek için içmiş ne derdi olduğunu ne biliyorsun ? Öyle olsa bile insanların ölümünden Zevk alacak kadar ne ara kötü olduk anlamıyorum Yazık Dayı senin Kafana , kınama Gelir başına . . . 28 2