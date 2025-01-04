Pendik'te Yol Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te Yol Kavgası: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Pendik'te yol verme tartışması ölümle sonuçlandı. Motosiklet sürücüsünün kardeşi bıçakladı.

04.01.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yol verme kavgası kamerada: 1 ölü

İSTANBUL - Pendik'te "yol verme" meselesi nedeniyle bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Motosiklet sürücüsünün kardeşi, otomobil sürücüsünü sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile karşısındakine saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlanırken taraflar tekrar birbirine girdi. Kavgaya sonradan dahil olan ve motosiklet sürücüsünün kardeşi olduğu iddia edilen bir şahıs, elindeki bıçağı Turan Yılmaz'ın sırtına sapladı ardından kaçtı. Turan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören çevre esnafı Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Sonra dışarıda kavga çıktı. Bağırma sesleri duydum. Adama kaskla vurmuş yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Ben koştum baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tuttu 'beni hastaneye yetiştirin' dedi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan kavga ve Turan Yılmaz'ın bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik\'te Yol Kavgası: 1 Ölü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Pendik, trafik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Yol Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
01:18 Bursa’da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
00:56 CHP’li Salıcı’dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
00:47 Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için ’Siyasi ahlakı anlatamamışız’ dedi Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
00:20 Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirdi Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
23:57 Tesla’nın Cybertruck’ı Türkiye’de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü Tesla'nın Cybertruck'ı Türkiye'de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü
23:37 Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya’da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
23:31 ABD Temsilciler Meclisi’nde seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
23:28 Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 21:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Yol Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.