3.Sayfa

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf\'un helal sertifikası var mı?

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü eşi ve kayınpederi yaralı

Peruktan uyuşturucu çıktı

Peruk ve kola kutusundaki uyuşturucular, polisin dikkatinden kaçmadı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, şüpheli kadının peruğundan metamfetamin çıktı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu madde sakladıkları ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon esnasında, şüpheli kadının uyuşturucu maddeleri peruğuna sakladığı tespit edildi. Kadının peruğundan uyuşturucu madde çıkartması anı ise görüntülere yansıdı. Diğer şüphelilerin ise kola kutusuna uyuşturucu sakladıkları da ortaya çıkarken şüpheliler gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.